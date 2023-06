Volti, anime e bellezze: ai Carraresi le fotografie di moda per raccogliere fondi per la Lilt

TREVISO - La bellezza, valore che vacilla durante la malattia, è protagonista di una nuova iniziativa benefica ideata da Fondazione Cassamarca e destinata alla Lilt.

Questo pomeriggio a partire dalle ore 17, aperitivo a Casa dei Carraresi con la fotografia di moda e l'immagine patinata. Una mostra di grande charme diventa l'occasione per riflettere- con leggerezza- sul bello, sulla caducità dell'apparenza e su quanto invece ci siano forme di eleganza durature. Le fotografie di un grande della moda italiana sono lo spunto per dare il proprio sostegno alle meritorie attività della Lilt e portarsi a casa un piccolo "pezzo" di valore, una fotografia di moda scattata da una grande firma.



L'IDEA

«E' un'iniziativa che nasconde grande cura e interesse per le nostre attività- spiega Nelly Raisi Mantovani, vicepresidente Lilt- e di cui dobbiamo ringraziare la sensibilità tutta femminile di Antonella Stelitano». Nella sede di via Venzone le attività coprono l'intero arco della settimana. E ogni anno si cerca di aggiungere un servizio in più. «Ora ci appoggeremo ad un esperto esterno per conoscere e gestire meglio le stomie, tra le conseguenze a volte inevitabili di un tumore importante. Un nuovo servizio che vogliamo indirizzare alle ex malate che una volta superata la malattia si trovino a convivere con questo cambiamento del proprio corpo».

A tutti i visitatori, ai Carraresi, sarà fatto omaggio del catalogo della mostra "Volti e anime" del fotografo Gaetano Mansi, dove sono contenute tutte immagini che sono state esposte a Casa dei Carraresi e che la Fondazione Cassamarca mette a disposizione per la campagna di raccolta fondi della Lilt Treviso. Con una donazione alla Lilt trevigiana, a partire da 30 euro, sarà possibile portare a casa una delle opere esposte e sostenere così la campagna per l'acquisto di un nuovo ecografo per il servizio di ecografia mammaria dedicato alle donne fuori screening.



IL PROGRAMMA

Il pomeriggio avrà una nota lounge grazie dalla musica di Alberto Zorzi e Maurizio Marzaro. A tutti sarà offerto un brindisi dalla Fondazione, un modo per condividere un'iniziativa benefica ma con un chiaro taglio sociale. Le immagini sono di Gaetano Mansi, uno tra i più conosciuti fotografi italiani. Ha lavorato per Epoca di Mondadori, per Casa Vogue e, dagli anni 90 collabora alle riviste delle Edizioni Condé Nast. Contribuisce inoltre a il Venerdì di Repubblica con ritratti e reportage. Da allora in poi la sua attività si concentra quasi esclusivamente sulla realizzazione di campagne pubblicitarie di moda in location, sia in Italia che all'estero. Dal 2018 collabora alla rivista Diva&Donna. «Grazie alle donazioni potremo portare avanti la raccolta fondi per l'acquisto di un nuovo ecografo- ha aggiunto Nelly Raisi Mantovani- ma quello che ci preme è anche far conoscere l'associazione e le sue attività perchè tutte le donne sappiano che siamo un riferimento in un momento drammatico come la malattia ma anche e soprattutto per la prevenzione».