Chirurgia del seno dello Iov all’avanguardia nel progresso tecnologico: il dottor Ferrucci premiato nel Regno Unito

PADOVA - Arriva dallo IOV di Padova una delle ultime tecniche innovative nel campo della chirurgia del seno. A proporla il dottor Massimo Ferrucci - dell’UOC di Chirurgia Senologica dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova diretta dal dottor Alberto Marchet - che lo scorso mese di maggio, a seguito dei suoi studi nel settore, è stato premiato con il prestigioso riconoscimento internazionale del “Mammary Fold Prize” durante il Congresso inglese dell’Association of Breast Surgeons a Belfast (Irlanda del Nord).

La chirurgia conservativa

Al centro delle ricerche le evoluzioni della chirurgia conservativa della mammella che consentono, nella grande maggioranza dei casi, una rimozione oncologicamente corretta del tumore che permette alla paziente di conservare il proprio seno. E lo IOV di Padova è in tal senso all’avanguardia internazionale. Il dottor Massimo Ferrucci, dopo un lungo training in Inghilterra e Spagna, ha difatti deciso di portare in Veneto la propria esperienza sull’utilizzo dell’ecografia intra-operatoria nella chirurgia conservativa della mammella. «L’utilizzo dell’ecografo in sala operatoria consente un’asportazione del tumore più accurata, associata poi ad una riduzione del parenchima mammario asportato – spiega il medico chirurgo dello IOV - Questo garantisce sia una migliore accuratezza oncologica che risultati estetici post-operatori più soddisfacenti». Grazie allo spirito innovativo del dottor Ferrucci l’equipe della chirurgia senologica dello IOV si è dunque dotata, quale primo centro in Italia, proprio di una sonda ecografica intra-operatoria dedicata che oggi permette di offrire questo trattamento innovativo in tutti i casi di tumore della mammella candidabili alla chirurgia conservativa. Un’importante progettualità di ambito chirurgico che il dottor Ferrucci in aprile ha anche avuto l’onore di poter presentare durante l’ultimo Congresso americano dell’American Society of Breast Surgeons a Boston.