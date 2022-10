TREVISO - «Ricordiamo al Ministro Carlo Nordio il dramma vissuto dagli azionisti della Veneto Banca i quali, dopo aver visto andare in fumo i loro risparmi, si vedono ora negata la possibilità di ottenere verità e giustizia all'esito dei processi che si stanno celebrando al Tribunale di Treviso». Lo scrive Matteo Moschini, della sede veneta del Movimento Difesa del Cittadino, in un messaggio rivolto al neo ministro della Giustizia Nordio: congratulandosi per la nomina, il movimento si sente fiducioso.

La fiducia del Movimento difesa a Carlo Nordio

«Sembrano esservi, finalmente - scrive - tutti i presupposti per raccogliere con fiducia la sfida della Giustizia, in un periodo di crisi senza precedenti. Il Ministro ha già manifestato in passato l'imperativo categorico di un sistema più rapido ed efficiente». Di qui il «dramma vissuto dagli azionisti della Veneto Banca» che, secondo il Movimento, il Ministro dovrebbe avere a cuore.

La vicenda

«L'ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla truffa è destinata a finire in prescrizione - si precisa nella nota -, essendo la prima udienza dibattimentale stata fissata a novembre 2023. E' evidente, quindi, che come dichiarato Massimo De Bortoli, pm al Tribunale di Treviso che ha sostenuto la tesi dell'accusa, Non ci sarà alcun processo, è tutto finito. Chiediamo, quindi, al Ministro Nordio di disporre gli accertamenti ritenuti opportuni - perché la prima udienza dibattimentale è stata fissata, all'esito dell'udienza preliminare conclusasi a luglio 2022, nel novembre 2023? - e di fare quanto nelle sue possibilità per consentire che i risparmiatori traditi da Veneto Banca possano ottenere, in sede giudiziale, ciò che è loro diritto ottenere: verità e giustizia».