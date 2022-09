Superbonus 110%: manifestazione fuori da Casa Zero a Cornuda per i lavori pagati ma mai eseguiti

TREVISO - Manifestazione fuori da Casa Zero a Cornuda per i lavori pagati ma mai eseguiti sul Superbonus 110%. A manifestare anche i dipendenti rimasti senza stipendio. I lavoratori di Gruppo Zero hanno dato mandato al Sindacato di proclamare lo stato di agitazione. A darne notizia Massimiliano Piovesan della FILLEA CGIL di Treviso. Si acuiscono le preoccupazioni per le sorti della ditta edile trevigiana i cui vertici del Consorzio Casa Zero sono tutt’oggi soggetti a indagini da parte della Magistratura.

Gruppo Zero conta 130 dipendenti. La FILLEA CGIL, raccolto il mandato dei lavoratori, procederà a diffidare l’azienda per il mancato pagamento delle due mensilità salariali arretrate. «La situazione sta prendendo una brutta piega - afferma Massimiliano Piovesan -, siamo seriamente preoccupati dall’inconsistenza delle proposte avanzate dall’azienda. Ad oggi manca un serio piano industriale che dia risposte e garanzie a dipendenti, fornitori e committenti dei cantieri. Siamo pronti a intraprendere tutte le azioni necessarie a tutela dei posti di lavoro e dei redditi».