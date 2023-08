TREVISO - Primo caso di infezione da “West Nile”, la cosiddetta febbre del Nilo, nella Marca, dall’inizio dell’estate. A essere punta da una zanzara portatrice del virus, di cui sono vettore l e zanzare comuni, è stata una 50enne trevigiana, residente nel quartiere di Sant’Antonino. La donna non presenta tuttavia sintomi preoccupanti, tanto che non si trova ricoverata in ospedale, ma sta trascorrendo la convalescenza nella sua abitazione. Il caso è stato segnalato dall’azienda sanitaria al Comune, a cui spetterebbe la disinfestazione della zona nei pressi della residenza della paziente, fatto salvo che resta difficile stabilire dove e quando la donna sia stata punta. Gli uffici municipali hanno già appurato che nel quartiere sono stati eseguiti proprio l’altro ieri degli interventi di disinfestazione in aree verdi, tombini e caditoie, che non rendono quindi necessaria in questa fase un’ulteriore uscita.

LE CONSEGUENZE

In genere, questa infezione rimane asintomatica: le statistiche dicono che solo il venti per cento dei casi manifestano febbre, mal di testa, nausea e vomito. Ma è anche vero che il virus non va in nessun modo sottovalutato: proprio nei giorni scorsi è stato registrato in Lombardia il primo decesso in Italia legato a questa infezione. Massima prudenza, quindi, anche nelle attività di contrasto alla diffusione di zanzare, che nei comuni si stanno moltiplicando. Le continue piogge delle ultime settimane non hanno aiutato, anzi. E quindi il problema rimane di stretta attualità.

IL PRECEDENTE