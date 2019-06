​Il sindaco di Treviso scrive al ministro degli Esteri Moavero: «Verità per Giulio Regeni»

TREVISO - «Desideriamo che l'Egitto venga richiamato al rispetto di quei fondamentali principi e valori che sono alla base di una vera e legittima considerazione della vita umana e della civile convivenza tra le persone». È quanto scrive in una lettera con cui chiede verità per Giulio Regeni il sindaco di Treviso Mario Conte, anche a nome della Giunta e del Consiglio comunale, inviata al ministro degli Esteri Enzo Moavero.



«Le scrivo per chiedere un ulteriore sforzo nella ricerca della verità, volto ad attestare, ancora una volta - rileva Conte -, che siamo uno Stato di diritto e condanniamo le violazioni dei diritti umani» ma anche «per evidenziarle quanto sia importante che l'Italia continui con fermezza a chiedere verità per Giulio e che l'attenzione non venga meno in modo da continuare l'azione presso le autorità egiziane affinché si possa arrivare a una onesta e giusta conclusione: Giulio Regeni lo merita».

