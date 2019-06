Regeni: striscione rimosso, il web si mobilita e spunta la petizione

di E.B.

IL FATTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Dissenso a colpi di tweet in queste ultime ore per la decisione del governatore del Friuli Venezia Giulia didalla facciata del Palazzo della Regione in piazza Unità lo striscione che chiede verità per Giulio Regeni , il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto.Fedriga ha comunicato infatti che «lo striscione non verrà più esposto né a Trieste né in altre sedi di Regione» parlando di «ennesima pretestuosa provocazione, in conseguenza della nostra decisione di addobbare il palazzo per gli europei under 21 che si tengono in Friuli Venezia Giulia» in questi giorni. Poi ha precisato «perfino la UEFA mi ha dovuto scrivere impaurita da sterili tormentoni che non fanno altro che strumentalizzare il dramma avvenuto». Tuttavia, in una nota, la confederazione europea e la Federcalcio puntualizzano di essere «». Il web si sta già mobilitando conlo striscione: «Da più di tre anni migliaia e migliaia di persone insieme a enti locali, università, scuole e associazioni chiedono la verità per Giulio Regeni. Sembra impossibile che proprio nella città di Trieste, dove lui ha studiato, si tolga lo striscione che incita a trovare la verità sulle responsabilità per la sua sparizione, la tortura e l’uccisione. Vogliamo nuovamente lo striscione sul balcone della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, la regione di Giulio,per far reclamare fermamente la verità al governo italiano e a quello egiziano che deve diradare le fitte nubi che attanagliano tutta la vicenda».Tanti i commenti che iniziano a susseguirsi sui social network da parte di esponenti politici non solo locali ma anche nazionali tra cui il segretario de La Sinistrache scrive "non servono tante parole per commentare la decisione della giunta leghista. Solo una : VERGOGNA" così come, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano e l'assessore comunale all'urbanisticache rispettivamente scrivono: "I leghisti mi fanno schifo" e "la nuova linea della Lega è prima gli egiziani, la morte di un giovane italiano non interessa". Ad intervenire è anche, portavoce di Amnesty International Italia: "Un gesto cinico condito con parole meschine" mentre l'scrive "un gesto che ferisce chi continua a chiedere giustizia per un giovane uomo rapito, torturato e ucciso". Non manca l'aspra critica dell'ex sindaco di Udine: «Siamo sconcertati, sembra che ogni pretesto sia buono per eliminare un messaggio forte di giustizia e vicinanza alla famiglia, in particolare in questo momento di tensione dopo l'ondata di intimidazioni al Cairo nei confronti dei Regeni, dei loro avvocati e consulenti. I genitori di Giulio non devono rimanere da soli a combattere per conoscere la verità sulla tortura e l'uccisione del loro figlio». Sulla vicenda non si sono ancora espressi i genitori del ragazzo.