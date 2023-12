TREVISO - Nessun posto in più nel trevigiano per accogliere richiedenti asilo. La prefettura cercava strutture in grado di ospitare 450 persone: 100 in unità abitative, 300 in centri fino a cento posti e 50 minori non accompagnati. Ma il tentativo è andato a vuoto: non si è fatto avanti nessuno. Lo scorso agosto erano stati recuperati solo 20 posti. Stavolta neppure quelli. E nel frattempo il centro dell’ex caserma Serena continua a ospitare 700 profughi. « Non risultano pervenute offerte – conferma il viceprefetto Antonello Roccoberton – parallelamente ci sono dei progetti in fieri, ma ad oggi non ancora soluzioni concrete. Al momento non risulta nessuna disponibilità » . Tra le altre, c’era l’ipotesi di usare il primo piano dell’edificio che ospita il museo della pesca in via Pozzetto a Silea. Non sono però stati fatti ulteriori passi in questo senso. « Si diceva che l’accoglienza era facile da gestire e si prendevano anche soldi – punge Abdallah Khezraji, riferimento della cooperativa Hilal, con una dose di sarcasmo – noi restiamo disponibili per dare una mano ai Comuni che volessero impegnarsi nell’accoglienza. Il punto vero è che, malgrado i tanti immobili vuoti nella Marca, oggi nessuno mette a disposizione strutture » .

LA SITUAZIONE

Con l’inverno, comunque, l’arrivo di richiedenti asilo è progressivamente calato. E questo dà una mano. « Il trend degli arrivi in questo periodo è notevolmente in diminuzione, soprattutto per quanto riguarda gli sbarchi – sottolinea Roccoberton – la ricerca di ulteriori disponibilità era frutto di un ragionamento che guardava in prospettiva, oltre alla possibilità di alleggerire alcune situazioni come quella dell’ex caserma Serena » . Almeno nell’immediato, non sarà possibile. Intanto all’inizio di dicembre i migranti della rotta balcanica che dormivano nel park dell’Appiani, una ventina di persone tra pakistani, bengalesi e indiani, hanno dato vita a una protesta in piazza dei Signori per chiedere un’accoglienza degna. Negli occhi di tutti c’era ancora la morte di Mandeep Singh, il 32enne indiano mancato nella notte tra il primo e il 2 dicembre proprio mentre dormiva nel parcheggio.

L’INTERVENTO