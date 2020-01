© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVIGNANO (TREVISO) - Incidente sabato 25 gennaio 2020 a Trevignano​, in via Madonette. Un'auto è finita cotro un palo, quasi in posizione verticale, 4 persone incastrate e ferite fra le lamiere, estratte dai vigili del fuoco e affidate alle cure del 118. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14. Si tratta di una fuoriuscita autonoma.