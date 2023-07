Tragedia sfiorata a Treviso, camioncino dei rifiuti "corre" senza l'autista e finisce contro la vetrina de "Il paradiso delle donne"

TREVISO - Camioncino dei rifiuti finisce contro il negozio "Il paradiso delle donne". L'incidente nel primo pomeriggio di oggi, 29 luglio, in via San Viro, appena dietro piazza dei Signori. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il furgoncino di Contarina fosse in sosta all'altezza di piazza Ancillotto, quando ha iniziato a muoversi lungo la via terminando la sua corsa contro il negozio d'abbigliamento femminile. L'addetto alla raccolta dei rifiuti in quel momento non era a bordo del mezzo ed era intento a raccogliere delle immodizie. A provocare la "partenza improvvisa" del mezzo potrebbe essere stata la rottura del freno a mano.

In quel momento, fortunatamente non c'erano persone nei pressi del negozio e nessuno si è fatto male. Importanti invece i danni al camion e alla vetrina del negozio. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso.