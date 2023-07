Incidente aereo ad Asiago. Ultraleggero precipita in un prato durante la fase di atterraggio

ASIAGO (VICENZA) - Incidente aereo oggi, sabato 29 luglio, in provincia di Vicenza: poco prima di mezzogiorno un ultraleggero Tecnam 2002 è precipitato in fase di atterraggio in un prato circa 500 metri, poco prima della pista del Romeo Sartor. Momenti di paura per le due persone a bordo che, fortunatamente, sono solo rimaste ferite.

I vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento hanno estratto i due feriti all'interno del velivolo e li hanno affidati alle cure dal personale sanitario del SUEM, due sono stati stabilizzati e trasferiti ospedale in elisoccorso e ambulanza. Ancora in corso le operazioni di soccorso.