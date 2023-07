Altissimo. Schianto tra uno scooter e un trattore: ragazza gravissima ricoverata in terapia intensiva

ALTISSIMO (VICENZA) - Una ragazza in sella ad uno scooter si è schiantata contro un trattore ed è stata investita dal mezzo agricolo. Dopo essere stata sbalzata violentemente a terra, la giovane è stata soccorsa e ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza, nel reparto di terapia intensiva.

Il trasferimento è stato compiuto con l'elicottero del Suem di Verona.

La giovane ha riportato vari traumi e fratture.

Le cause dell'investimento sono ancora in corso di accertamento. Come riporta il Giornale di Vicenza, l'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Valle di La.