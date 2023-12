VEDELAGO - Al volante della sua auto e con sette topi al seguito. Incredibile vicenda quella successa agli agenti della polizia locale della Marca Occidentale ieri mattina, 14 dicembre, sulla statale 53 tra Vedelago e Istrana, all'altezza dell'aeroporto, dove erano stati chiamati per un incidente stradale. Dopo i rilievi gli agenti stavano controllato la viabilità e poco prima delle 9 hanno fermato un'automobile a dir poco malconcia, guidata da un anziano agricoltore di Istrana. Dopo aver aperto la portiera si sono accorti che nell'abitacolo c'erano parecchie immondizie e un puzzo incredibile. Dopo aver effettuato altri controlli sui sedili posteriori, gli agenti hanno pensato anche di aprire lo sportellino del cruscotto. E qui la sorpresa è stata enorme: appena aperto lo sportello si sono affacciati sette topolini che stavano lì da chissà quanto tempo. Gli agenti hanno fatto un balzo indietro chiedendo spiegazioni all'anziano, che più di balbettare qualche cosa non ha saputo dire. Vista la situazione del veicolo che tra le altre cose (ma forse era la minore) era anche senza assicurazione hanno deciso di metterlo sotto sequestro.

Gli agenti della polizia locale erano lì per i rilievi di un incidente. Intorno alle 6,30 un'auto guidata da un giovane di Castello di Godego diretta a Treviso ha sbandato andando a collidere contro un camion che si è messo di traverso sulla strada, di fatto bloccandola. Chiamati i soccorsi sul posto l'ambulanza del Suem che ha trasportato il giovane all'ospedale di Treviso dove è ancora ricoverato: le sue condizioni non sono gravi. Quindi i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e per la viabilità visto che la strada è stata bloccata fino a dopo le 9 causando lunghe code. Il traffico è ripreso regolarmente verso le 9.30.