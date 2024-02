TREVISO - Che ai Trevigiani (e non solo) il tiramisù piaccia mangiarlo, non è un mistero. L'eau de parfum è una nuova frontiera: ci piacerà sentirci ammantati dalla fragranza del celebre dolce, magari confusi con savoiardi e crema al mascarpone? E forse le note dolci rendono l'essenza stagionale: buona per l'inverno, meno per le stagioni calde? Quisquilie. Senza dubbio Dolce Treviso è un'idea di tutto rispetto. L'ha avuta Acca Kappa e Treviso gliene può essere grata.



COM’È

Perché portare a casa un po' della fragranza dolce e odorosa del nostro dessert più celebre equivale a dire: Treviso sa di buono. Poi un profumo non è neppure calorico: consente di viziarsi senza troppi sensi di colpa. Da gennaio nell'e-commerce Acca Kappa ha fatto la sua comparsa l’essenza Dolce Treviso. Prezzo da profumo d'autore, boccetta elegante, note dolci di cacao e vaniglia. Prodotto nella storica azienda di viale Luzzatti, risveglia le curiosità olfattive delle signore trevigiane. «Un viaggio sensoriale attraverso i vicoli pittoreschi di Treviso, culla del Tiramisù e nostra sede storica - spiega l'azienda - Le prime note sono un abbraccio avvolgente di cioccolato e caffè. Emerge poi il profumo della vaniglia che con la sua morbidezza completa questa sinfonia di sensazioni. Una fragranza sensuale, un profumo dalle sfumature calde e golose, una dolcezza che ricorda i piaceri della vita. Un’ode a Treviso, alla sua cultura culinaria e alla bellezza della dolce Italia».



L’AZIENDA

La nuova essenza amplia l'offerta del marchio, che da alcuni anni ha aperto anche al mondo del profumo. Dalla storica sede di Treviso infatti Elisa Gera-Krull porta avanti il sogno del fondatore Hermann che nel 1869 scelse la città per fare impresa, impreziosendolo con una linea di fragranze che evocano lo splendore, il fascino e le suggestioni del giardino italiano. «Come il Vanity Cabinet racchiudeva tutto il necessario per la cura del corpo, così noi offriamo tutto l’essenziale per la ricerca di bellezza e benessere. Per questo ci piace definire il frutto del nostro lavoro vanities» spiegano da Acca-Kappa. A oggi la distribuzione è affidata all'e-commerce ma l'auspicio è che venga anche fisicamente distribuito nelle profumerie. Oltre la fragranza resta l'intuizione, che ha entusiasmato anche il sindaco Mario Conte. Senza contare che il profumo potrebbe diventare un ricercato cadeau per Treviso capitale della cultura. «Treviso ha il suo… profumo - scrive - Realizzato dalla storica azienda trevigiana Acca Kappa, la fragranza prende il nome della nostra città ed esprime le note del suo dolce più famoso, il tiramisù. Una vera e propria dedica dei maestri profumieri alla cultura culinaria e alla bellezza di Treviso». Treviso insomma diventa eau de parfum. E per fortuna, commenta qualche buontempone è stata scelta la fragranza del dessert più celebre e non quella (meno soave) delle acque de Sile.