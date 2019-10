Adriano Panatta vuole un mini Foro Italico all'ex tennis Zambon

di Paolo Calia

TREVISO - La suggestione è il Foro Italico, casa degli internazionali di Roma, palcoscenico prediletto per gli incontri di coppa Davis, pezzo di storia fondamentale dello sport italiano. Il punto di riferimento più vicino è invece la Ghirada, la cittadella dello Sport che ha fatto scuola in Europa. Il centro che ha in mente Adriano Panatta al posto degli ex impianti Zambon guarda a questi esempi qui: qualità eccelsa nella proposta sportiva, impianti di alta gamma pensati per accogliere eventi internazionali, pubblico e ospiti. Il progetto verrà presentato solo oggi, ma già qualcosa trapela e basta per capire che non siamo di fronte a un'operazione ordinaria. La società di Panatta, che comprende anche altri soci importanti, si è aggiudicata l'impianto fondato negli anni Ottanta dal maestro Bepi Zambon per 550mila euro. Ma il progetto, già pronto e fatto vedere al sindaco Mario Conte e al vice Andrea De Checchi, prevede investimenti per almeno 2 milioni di euro. Di quello che c'è adesso non rimarrà nulla. Spariranno i