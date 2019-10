Adriano Panatta, l'acquisto del tennis Zambon a Treviso e la sua vita con Anna Bonamigo

LA NOVITÀ​

TREVISO - «Credo di avergli regalato la normalità». Così, detta Boba, raccontava la sua vita felice accanto ad Adriano Panatta . Un legame solido, stabile, che li vede famiglia da 4 anni. Con Adri la bellaha trovato la felicità. Ma grazie a Boba, Panatta è diventato un trevigiano d'elezione. I benefici anche per la comunità non sono tardati a manifestarsi.A partire dalla grande kermesse Un campione per Amico, che ha portato lo scorso aprile in piazza dei Signori quattro grandi atleti per trascorrere insieme ai bambini delle scuole primarie una giornata interamente dedicata allo sport. Con Andrea Lucchetta, Jury Chechi e Ciccio Graziani, Panatta è sceso in campo per condividere con i bambini di ciascuna città non solo il divertimento che deriva dall'attività fisica, ma anche i valori positivi dello sport come la disciplina, la sana competizione e il gioco di squadra.