Impennata dei contagi, raddoppiati i posti letto: «Nove ricoveri in un giorno, in terapia intensiva anche una paziente di Szumski»

TREVISO - Salgono nella Marca i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Ad lanciare l'allarme il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi a margine del vertice in Prefettura sulla gestione delle manifestazione non Green pass. «Nelle ultime 24 ore - afferma - si sono registrati 9 nuovi ingressi negli ospedali della Marca: all'ospedale di Montebelluna i posti letto riservati ai pazienti Covid saranno aumentati da 10 a 20 mentre al Ca' Foncello i 30 posti di Malattie infettive torneranno a pieno regime. Tra i ricoverati delle ultime ore, c'è anche una paziente di Oderzo, seguita dal dottor Szumski, finita in ospedale a Treviso».

Il direttore si è detto preoccupato dell'impennata dei ricoveri: «I positivi sono in gran parte giovani e asintomatici - precisa - L'età media dei ricoverati negli ospedali è di 50-60 anni. L'attenzione deve essere massima, mi rivolgo a tutti i cittadini: mascherina e distanziamento».