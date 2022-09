CONEGLIANO - La difficoltà a integrarsi, la paura dell'ignoto, la nostalgia di casa. Attimi di pura disperazione che forse sono alla base della tragica scelta di una ragazzina di 12 anni che si è tolta la vita nel giardino di casa. La giovane studentessa era arrivata in Italia dall'Albania da due mesi insieme alla famiglia e al fratello e viveva in un paese del Coneglianese. Aveva fatto fatica a integrarsi, non conosceva l'italiano e questo le provocava profondo disagio soprattutto con l'inizio della scuola. Ma nessuno in famiglia ha percepito la profondità del suo dolore: appariva spensierata, sorridente. E anche quel gesto tanto straziante quanto fatale l'ha compiuto in un attimo che pareva felice, mentre giocava in giardino in un pomeriggio di sole. A trovarla i genitori, a terra, senza vita. A nulla sono valsi i tentativi del medico e gli infermieri del Suem 118, lei se n'era già andata. Volata via, in cerca di una pace che qui non trovava.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.