Studente dodicenne in bici investito da un'auto mentre va a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREGANZIOL -mentre va a. Vittima uno, urtato da un'auto questa mattina, 22 novembre,verso le sette e mezza in via Marconi, poco distante dalla stazione ferroviaria di Preganzol. Alla guida dell'auto c'era una donna di Sambughè. Fortunatamente il ragazzino non è grave ma è stato portato all'ospedale di Treviso per accertamenti. Sul posto la polizia locale. Anche ieri, stavolta a Pordenone, uno studente era stato investito proprio di fronte all'istituto.