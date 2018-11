© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE -in pieno centro a Pordenone, l'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle otto davanti all'istituto superiore, una scuola professionale della città. Il giovane è stato portato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili urbani per capire l'esatta dinamica del sinistro.