PAESE (TREVISO) - Riapre lo storico “Carletto ae rode” . L a celebre trattoria, entrata di diritto nella tradizione locale, ritorna, con grande gioia dei suoi fedeli clienti, dopo quasi un anno di inattività . A riaprire il locale (sabato mattina alle 10 l’inaugurazione) è Alessandro Nasato, chef e ristoratore trevigiano formatosi alla scuola alberghiera di Castelfranco, che ha già dimostrato in questi anni tutte le sue qualità ai fornelli di diversi ristoranti trevigiani e non solo . La sfida, ora, è quella di rilanciare la storica trattoria, privilegiando vini e materie prime locali e mantenendo lo spirito originario di una cucina legata al territorio, com’era costume di “Carletto ae Rode”.



TRADIZIONE E INNOVAZIONE

L’ottica è quella di recuperare la tradizione e di riproporre i sapori locali, ma in una chiave nuova, più moderna. Il valore aggiunto apportato da Alessandro Nasato , infatti, sarà l ’ utilizzo di tecniche di cottura innovative, che si sono sviluppate negli anni intercorsi dall’apertura dell’osteria “Ae rode” ad oggi e che il nuovo proprietario ha messo a frutto in anni di attività in ristoranti blasonati e grandi alberghi. L’antico locale di Paese prende il nome, com’è risaputo, dal suo storico proprietario, Carlo Durigon all’anagrafe, ma da tutti conosciuto come “Carletto Ae Rode” o “Carlo dei Cavai”, che lo aveva aperto con la moglie Mariuccia in via Monsignor Breda, tra Paese e Santa Cristina, negli anni Settanta, dopo otto anni passati a fare il cameriere alla stazione Siamic di Treviso. Pioniere dell’aperitivo come lo intendiamo oggi, il cosiddetto happy hour, Carletto è stato il primo della zona a offrire nella sua storica osteria vaschette di patatine, fritte in casa, accompagnate da una scodella di vino Clinton, quando ancora nessuno conosceva il significato di questa parola. «Sono stato il primo nel trevigiano che si è messo a friggere le patate offrendole con una scodella di vino Clinton, che allora si poteva ancora vendere» aveva dichiarato in un’intervista. Nei primi anni Settanta, quando aveva aperto l’osteria, arrivavano da tutta la Marca, e anche oltre, per assaggiare questa sua specialità. L’osteria “Ae rode” ha visto così avvicendarsi generazioni su generazioni, fino ad un anno fa, quando ha chiuso i battenti. Il locale è stato fondamentale nella vita di Carletto, che ha passato oltre quarant’anni dietro a quel bancone, ma questa non è l’unica ragione per cui è così famoso nella Marca.