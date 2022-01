Maxi rissa alla stazione delle corriere: due ragazzine scatenano il pestaggio fra baby gang

TREVISO - Paurosa rissa tra bande di giovani scalmanati in centro città e, come sempre, il luogo del misfatto è la zona di via Roma e della stazione delle corriere. L'ultimo episodio è avvenuto ieri - 15 gennaio - verso le 18.30 proprio all'ex Siamic in via Lungosile Mattei.

Tutto sarebbe partito dalla liet fra due ragazzine 16enni che, dopo essersi spintonate e tirate per i capelli, hanno diviso i litiganti in due fazioni (quasi tutti minorenni e oltre un centinaio) che hanno cominciato ad inveire bloccando le corriere in partenza dalla stazione. A quel punto sul posto sono arrivate sia la polizia locale che i carabinieri.

Poco dopo, però, sono tornati e le violenze sono riprese sotto i portici di via Roma e poi a Ponte San Martino, finché i vari gruppi non si sono poi divisi per le vie della città.