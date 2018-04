«Abbassa la voce», spacca la caraffa in testa all'amico 18enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASIER - (A.Belt) Una lite banale, iniziata con ilche chiede all'amico di, e che ben presto si trasforma in un'aggressione conclusa con unae l'arresto di un 18enne colombiano per lesioni aggravate.L'episodio è avvenuto giovedì sera in un appartamento di Dosson di Casier, dove abita il giovane sudamericano. In casa con lui c'è un coetaneo venezuelano. I due passano la serata assieme bevendo alcolici e i toni della conversazione, complici quei bicchieri di troppo, cominciano ad alzarsi. Il colombiano, stando a quanto ricostruito, avrebbe quindi intimato al venezuelano di abbassare il tono, ma la risposta del coetaneo l'ha indispettito, ed è iniziata la zuffa...