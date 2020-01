Il gruppo Somec entra nel capitale di Fabbrica Works di San Biagio

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Somec, gruppo di San Vendemiano ( Treviso) dei rivestimenti architettonici, avvia un polo dedicato agli involucri vetrati entrando nel capitale di Fabbrica Works, di San Biagio di Callalta, attraverso la propria controllata americana (51% il capitale detenuto) Fabbrica Llc. La quota riferibile a quest'ultima è del 70%, mentre la parte rimanente è intestata all'imprenditore Gian Franco De Vidi, che assume il ruolo di amministratore delegato. L'impianto produttivo insiste su un'area di 12 mila metri quadrati con linee di lavorazione per la produzione di semilavorati destinati a progetti di realizzazione di rivestimenti in vetro e facciate continue. L'operazione, spiega l'azienda, quotata sul segmento Aim di Borsa italiana, ha lo scopo di «consentire al gruppo di presidiare le fasi di lavorazione nell'ambito di progetti di facciate per l'edilizia civile e di permettere così, tramite una filiale europea, una presenza commerciale della americana Fabbrica Llc.

