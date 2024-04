CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Un incendio è divampato all’interno della cucina di una villetta: leggermente intossicati i due residenti che hanno tentato di spegnere le fiamme. È successo ieri sera, mercoledì 17 aprile, alle 21:30 in Via Straelle San Pietro a Camposampiero. I pompieri accorsi con due mezzi dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno spento il fuoco originatesi dal malfunzionamento di un microonde. Le due persone che hanno respirato il fumo, nelle prime fasi dell’incendio, sono state prese in cura dal personale del Suem e portati in ospedale per accertamenti. Danni da fumo ai locali adiacenti. Inibito l’uso della cucina fino al ripristino della salubrità del locale e degli impianti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23:00.