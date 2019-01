«Sigaretta accesa e la fiammata: mi sono gettato dalla Golf in corsa»

di Alberto Beltrame

CASTELFRANCO - «Appena ho visto la fiammata mi sono buttato fuori dalla macchina in corsa e rotolato a terra. Avevo il giubbotto in fiamme e mi sentivo bruciare la mano e la faccia. È stato terribile». A posteriori c'è da tirare un sospiro di sollievo ma sono stati minuti di vero terrore quelli vissuti da Paolo Manente (in foto), 31enne di Martellago da una decina d'anni titolare del bar Comarò di Castelfranco, in pieno centro storico. Appena chiuso il locale, venerdì notte, Manente è...