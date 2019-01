Sale sulla sua auto a gpl e accende sigaretta, scoppia l'incendio: è grave

TREVISO - Un'auto con alimentazione a metano prende fuoco, paura e un ferito a Castelfranco.



Il conducente quando è salito a bordo del veicolo ha acceso una sigaretta e si è trovato avvolto dalle fiamme sprigionate dal gas presente in abitacolo. Il ferito portato dal 118 in ospedale e poi trasferito a Padova per ustioni di secondo grado in varie parti del corpo.



Il ferito sarebbe un 31enne veneziano di Martellago, M. P. e avrebbe ustioni al volto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA