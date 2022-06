Fiume Sile quasi a secco, falde acquifere scese a 3 metri: «E' doloroso vederlo così»

TREVISO - Fiume Sile quasi a secco. L'emergenza idrica ha portato un abbassamento delle falde acquifere dai consueti 180-220 centimetri ai quasi tre metri attuali. Una situazione critica, sottolinea l'ente parco del Sile che sta cercando di porvi rimedio unitamente al consorzio di bonifica Piave. «È doloroso vedere il fiume in queste condizioni – sottolinea Arturo Pizzolon, presidente del Parco del Sile – il livello di falda, come confermano i controlli effettuati sia presso il Fontanasso dea Coa Longa, a Casacorba di Vedelago, sia nei pozzi piezometrici a nord del Parco, è ormai arrivato quasi a 3 metri, una quota bassissima per un fiume di risorgiva come il nostro. Per questo abbiamo già fissato un incontro operativo con il Consorzio di bonifica, insieme al quale analizzeremo i dettagli della situazione al fine di valutare quali sono le soluzioni più idonee alla mitigazione di questa difficile circostanza».

APPROFONDIMENTI FRIULI Agricoltura e siccità, la Regione Fvg convoca un tavolo di... EMERGENZA INCENDI Siccità, il Veneto brucia. Zaia: stato di crisi a Longarone.... L'EMERGENZA IN FRIULI Siccità record, Fedriga firma lo stato di sofferenza idrica:... L'EMERGENZA Siccità perché? La causa della crisi è «un... IL CASO Siccità, sì allo stato di emergenza: fiumi osservati...