CONEGLIANO (TREVISO) - Quattro giorni nella Valle del Vanoi e senza cellulari: la gita delle studentesse di III° Acconciatura presentata - insieme a progetti di altre classi - ad un evento dell’Istituto Enaip dedicato alla sostenibilità. Focus della serata del 13 marzo sono state le iniziative svoltesi durante la prima parte dell’anno scolastico, con a tema la tutela ambientale. Tre le classi coinvolte e un apericena finale per gli ospitii, preparato dalla classe III° Cucina tenendo conto dello spreco alimentare e cercando di unire le tradizioni culinarie di Veneto e Trentino.

GIORNATE OFFLINE

«Un’esperienza che lascia tanto» commenta la professoressa Cinzia Bettega che, con la collega Gerardina Imparato ha accompagnato la classe in Trentino. La gita, svoltasi ad ottobre, nasce da una proposta delle studentesse stesse: dopo un incontro con l’influencer Il Canal, durante il quale è stato trattato il tema dell’utilizzo consapevole dei dispositivi, alcune alunne hanno espresso quanto sarebbe stato formativo fare una vera esperienza disconnesse. Durante l’estate, la prof Bettega (originaria proprio della Valle del Vanoi), si è attivata con il sindaco di Canal San Bovo Bortolo Rattin, per cercare una struttura adeguata alle loro esigenze. Racconta la docente: «Nella malga nessuno poteva utilizzare il cellulare per l’assenza di segnale: per connettersi alla rete Wi-Fi era necessario scendere in un’altra struttura che dista 15 minuti a piedi. Nonostante la preoccupazione iniziale, è stato bello scoprire un lato delle ragazze che - sui banchi e con un metodo didattico tradizionale - sarebbe stato difficile conoscere». Tra le attività, non solo escursioni ma anche workshop con la Guardia Forestale, pasti preparati e consumati insieme. Hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco della sezione locale, fornendo brande e materiali per allestire la malga.

PROGETTI SOSTENIBILI

“Circular Bricks” è il secondo progetto Erasmus+, coordinato da Unitelma La Sapienza, che ha visto la partecipazione della classe II°B Ristorazione. Tema dell’iniziativa è la bioeconomia circolare nella formazione professionale, attraverso la realizzazione di plastici su attività da svolgere utilizzando materiali di scarto o rifiuti. Questi modelli partono dall’osservazione del contesto di lavoro, fornendo agli studenti strumenti per attuare iniziative sostenibili nel proprio ambito. Presenti alla serata il sindaco di Canal San Bovo e alcuni membri della comunità, l'assessore all'istruzione di Conegliano Gianbruno Panizzutti, il responsabile del centro Nicola Bettin e le rappresentanti di Enaip Veneto Barbara Archesso, Sara Bollarino, Carla Spagnolo e Emanuela Vizzarro.