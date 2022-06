Fratelli ubriachi litigano in casa, chiamano i carabinieri e li picchiano

SANTA LUCIA DI PIAVE - Due fratelli ubriachi litigano in casa. Tra parole pronunciate a voce alta e qualche percossa, ieri sera, 9 giugno, i due hanno chiamato i carabinieri e, una volta che i militari entrano in casa, li hanno picchiati.

Prima la lite tra di loro, poi picchiano i carabinieri

Due fratelli italiani, anno 1978 e 1976 italiani con precedenti, iniziano a litigare animatamente tra di loro. Non riuscendo a fermare la situazione, decidono di chiamare i carabinieri. Fanno entrare in casa i militari ma loro continuano a litigare. Quando i carabinieri provano a dividerli, i due fratelli iniziano a prenerli a schiaffi e a pugni. I militari chiamano i rinforzi e la polizia locale. I fratelli sono stati arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in concorso. L'arresto è stato convalidato questa mattina, 10 giugno, in direttissima. Il fratello più piccolo si trova in custodia cautelare in carcere, il più anziano ha invece l'obbligo di presenza quotidiana. Per i due carabinieri lesioni di lieve entità.