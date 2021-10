Sabrina Salerno con la sorella Emanuela Introcci in tv: conosciuta solo 12 anni fa. «È una vita che aspettavo questo momento»

Sabrina Salerno è stata ospite della prima puntata di “Citofonare Rai2” ieri su Rai2, per la prima volta in tv con la sorella Emanuela, conosciuta solo dodici anni fa. Intervistate da Paola Perego e Simona Ventura, al fianco di Sabrina Salerno, Emanuela ha raccontato: «Ero ad una festa di compleanno un amico di famiglia mi disse ‘Secondo te è possibile che Sabrina Salerno sia tua sorella?» ma non ho dato troppa importanza a questa domanda.

Poi con il passare del tempo avevo ogni tanto questo tarlo, per cui un giorno mi sono messa a cercare su internet e lessi un’intervista in cui lei diceva ‘mio padre è un imprenditore che non mi ha riconosciuto e ho una sorella che non sa della mia esistenza’. Quindi mi venne un mezzo brivido però mi sembrava irrealistico. Ho però deciso di scriverle sui social e lo ho mandato un messaggio “Ciao Sabrina, sono Emanuela Introcci, se il nome ti dice qualcosa credo non ci sia bisogno di aggiungere altro”. Ero comunque ancora incredula. Dopo qualche ora mi arrivò il suo messaggio “E’ una vita che aspettavo questo momento, sono felicissima, questo è il mio cellulare, chiamami”.