Domenica In, sorpresa di Mara Venier a Jerry Calà dopo l'infarto: l'attore arriva in studio. Ospiti e anticipazioni del 2 aprile

Domani, 2 aprile torna in diretta su Rai Uno, dalle ore 14, Mara Venier con il suo show domenicale. Tanti come sempre gli ospiti che siederanno nel salotto di Domenica In, primo tra tutti Jerry Calà, ripresosi dall'infarto che lo ha colpito qualche settimana fa.

Domenica In, in studio Jerry Calà

Calà si trovava a Napoli per girare il suo film “Chi ha rapito Jerry Calà?” quando di notte ha accusato un malore. Jerry è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è stato sottoposto poi ad un intervento d’urgenza per liberare le coronarie. Dopo un breve periodo di convalescenza è stato dimesso e nella puntata di domani dello show di Zia Mara per lui sono previste tante sorprese. Prima tra tutte, in studio ad attenderlo a sorpresa ci sarà sua moglie Bettina Castoni. Per lui inoltre, si legge su TvBlog, la conduttrice avrebbe organizzato una festa in studio con tanti colleghi e amici: tra questi Ezio Greggio, Christian De Sica, Massimo Boldi, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, Shel Shapiro, Andrea Roncato con il figlio Johnny.

Gli ospiti del 2 aprile

Inoltre domani a Domenica In sarà ospite anche Valeria Marini assieme alla madre Gianna. Spazio anche alla musica con J-Ax e Sabrina Salerno. E poi Mara Venier ricorderà anche Enzo Tortora. Per l’occasione, la conduttrice avrà in studio la figlia Gaia Tortora che parlerà del suo libro Testa alta e avanti. In un’intervista recente al Corriere, Gaia è tornata a parlare dell’inchiesta che aveva coinvolto il padre Enzo: «Era chiaro fin dall’inizio che l’inchiesta fosse piena di incongruenze. Ma nessuno ha voluto vedere. Nessuno si è mai posto domande. E allora chiedo adesso: come mai soltanto Vittorio Feltri si prese la briga di leggere gli atti».