Sanremo, i look più iconici: lo spacco di Belen, Sabrina Salerno sexy, il "pensati libera" della Ferragni

Sanremo 2024 comincia a breve, ma in 74 anni di storia ne abbiamo già viste tante. Soprattutto sul fronte look. Il Festival, da sempre, è la passerella ideale per sfoggiare meravigliosi abiti da red carpet o commettere imperdonabili scivoloni di stile.

Alcuni abiti hanno fatto la storia di Sanremo, entrando di prepotenza negli annali della tv e nella memoria collettiva. Altri, invece, hanno fatto sollevare più di un sopracciglio, non solo per scollature eccessive, lingerie in vista, piume e spacchi vertiginosi, forse un po' sopra le righe per il tempio della canzone italiana. Ma perché, chi li indossava, volente o nolente, è riuscito a dettare tendenza, imponendosi in modo spesso discutibile, sicuramente memorabile. Alcuni oufit, oltre a suscitare l'ironia della rete, continuano ancora oggi a far parlare di sé.