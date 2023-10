Volo Ryanair Hahn Treviso in ritardo di undici ore, disagi notevoli. Una passeggera padovana ottiene un rimboso da 250 euro

TREVISO - Volo Ryanair in ritardo, una padovana ottiene 250 euro di rimborso. Il volo della compagnia low cost Hahn Treviso, lo scorso primo maggio, ha portato un ritardo di quasi 11 ore e ha portato così la turista a cambiare tutti i suoi piani. Anziché quindi atterrare alle 10.20, come previsto, il volo è arrivato all'aeroporto Antonio Canova di Treviso alle 21.16.

Ma quelle 11 ore, per la cittadina padovana hanno rappresentato un disagio notevole.

Oltre le tre ore di ritardo, i passeggeri possono chiedere il rimborso

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Treviso che, pochi giorni fa, ha disposto che Ryanair dovrà rimborsare la padovana con 250 euro. «Il Giudice di Pace di Treviso – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso la passeggera – , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse».