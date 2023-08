Incidente sul lavoro a Riese Pio X, operaio di 37 anni schiacciato da un macchinario

RIESE PIO X (TREVISO) - Incidente sul lavoro: operaio di 37 anni schiacciato sotto un macchinario. Trasportato in elicottero all’ospedale di Treviso, è ricoverato con un trauma toracico di media gravità.

Fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’infortunio è avvenuto il 30 agosto, verso le 8 all’interno dell’azienda Florian Legno, con sede in via Castellana a Riese Pio X. La ditta è specializzata nella lavorazione del legno.

Il 37enne S. N., di origine macedone e residente in paese, aveva iniziato il turno da circa un’ora. Stava armeggiando con un’impaccatrice, un macchinario che serve a confezionare i listelli in legno già lavorati. Ma qualcosa è andato storto. All’improvviso l’operaio si è ritrovato schiacciato dal macchinario. I colleghi sono accorsi subito e nel frattempo l’azienda ha avvertito il 118. Nel giro di qualche minuto sono arrivati in via Castellana ambulanza, automedica e anche l’elicottero di Treviso Emergenza decollato dal Ca’ Foncello. Il ferito è stato caricato a bordo del velivolo così da accelerarne il trasporto all’ospedale.



Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal, che ora accerteranno l’esatta dinamica e le cause dell’ennesimo incidente sul lavoro, verificando se fossero state adottate tutte le precauzioni del caso. L’azienda assicura di sì: «L’operaio indossava i dispositivi di protezione individuale e anche le protezioni del macchinario erano inserite, infatti l’addetto non è rimasto incastrato. Stiamo cercando di capire come possa essere successo».

Escluso il guasto al macchinario, l’ipotesi è quella di un errore umano o di una fatalità. «Forse l’operaio è scivolato e poi è rimasto schiacciato – ipotizzano dalla Florian -. L’importante è che non abbia subìto lesioni gravi, come ci hanno riferito i familiari, con cui siamo in contatto».