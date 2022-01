Riccardo Szumski vince al Tar: il medico può decidere liberamente le cure Covid dei propri pazienti

SANTA LUCIA DI PIAVE - Riccardo Szumski vince al Tar del Lazio contro il Ministero della Salute: il medico di base può curare il covid come meglio crede secondo il pronunciamento del tribunale amministrativo e nessuna scelta terapeutica può essere vincolante. La sentenza è stata pubblicata su vari profii no vax ed è diventata subito virale tra il popolo di coloro contrari alle vaccinazioni. Oltre che dal sindaco di Santa Lucia di Piave, il ricorso era stato presentato da altri due medici, Fabrizio Salvucci e Luca Poretti. Riccardo Szumski, attualmente in isolamento perchè positivo, ha presentato un ricorso al tar anche contro la sua radiazione dall'ordine dei medici.

