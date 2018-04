«Se non paghi rivelo che sei gay»: estorce 200mila euro al nonnino

di Roberto Ortolan

TREVISO - Ha pagato a carissimo prezzo il desiderio di appagare le proprie inclinazioni sessuali un, oggi 80enne, residente nella sinistra Piave. È infatti caduto un angosciante ricatto sessuale. E ha pagato per mesi finché esasperato e ormai, avendo versato al ricattatore le bellezza di, ha trovato la forza di chiedere aiuto ai carabinieri. I militari hanno così iniziato a seguire l'80enne e a filmarlo, fino a quando hanno immortalato il ricattatore, un, che è stato arrestato. E oggi, dopo tre mese di custodia cautelare, è stato spedito ai domiciliari, in attesa del processo nel quale deve rispondere sia di estorsione che di rapina.Semplice il trucco usato da 20enne, venditore porta a porta di cianfrusaglie. Ha avvicinato l'80enne e ne ha carpito la fiducia. Ha capito subito l'anziano aveva passioni. E lo ha subito soddisfatto. Premurandosi di filmarlo, con i pantaloni abbassati e in atteggiamenti inequivocabili. Poi i ripetuti. «Se non paghi rendo pubbliche le fotografie»...