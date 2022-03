Colpo da migliaia di euro a Resana: con l'auto rubata sfondano la vetrina e portano via bici da corsa e mountain bike

RESANA - Sfondano la vetrina del negozio con un'auto rubata e fanno incetta di bici da corsa e mountain bike. Furto con spaccata stamattina all'alba a Resana. Bottino da migliaia di euro. Nel mirino è finito il negozio di via Martiri della Libertà. La banda è entrata in azione alle 4.30. Hanno lanciato una Fiat Multipla rubata contro la vetrina, mandandola in frantumi. Poi in pochi minuti hanno caricato a bordo i velocipedi di varie marche, dileguandosi subito dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Castelfranco, che ora sono a caccia dei responsabili.

Il negozio colpito è Ciclobottega BikeShop, che sulla propria pagina Facebook informa amareggiata i propri clienti: "Dopo i raid nel Padovano e nel Bellunese oggi è toccato a noi. Ci scusiamo per i disagi ma per qualche giorno non saremo operativi. Raccogliamo i cocci e contiamo i danni".