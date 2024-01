TREVISO - Red Canzian l’ha abbracciata chiamandola affettuosamente “la mia torturatrice”. Parole dette con il sorriso dopo il lungo ricovero dell’anno scorso al Ca’ Foncello che gli ha permesso di superare l’infezione al cuore. E la settimana scorsa Tiziana Panella, giornalista de La7, nell’ultimo periodo accanto al suo compagno Vittorio Emanuele Parsi, ricoverato in cardiochirurgia, l’ha ringraziata in diretta nazionale definendola “un angelo con i capelli rossi, che è un sergente maggiore”. Riconoscimenti che non possono che far piacere a Barbara Salvadori, 52 anni, fisioterapista della terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale di Treviso. Evidenziano due aspetti del suo carattere: dolcezza e fermezza. Ma lei resta con i piedi per terra. E sottolinea che i ringraziamenti sono sempre estesi a tutta la squadra di cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti, fisiatri, infermieri, fisioterapisti e logopedisti che ha dato vita a un percorso di riabilitazione unico in Italia.



Barbara Salvadori, quali emozioni si provano davanti a simili ringraziamenti?

« Fa piacere, ma vanno a tutti. Va subito specificato che per me e per i miei colleghi tutti i pazienti sono uguali. In ospedale non ci sono differenze. I ringraziamenti fanno piacere esattamente come quelli che arrivano da persone che non sono famose. In alcuni casi dopo essere tornati a casa sono venute a trovarci portandoci anche del pollo in umido o le trippe. Vuol dire che sono tornate alle loro vite. Oltre alle situazioni specifiche, la condivisione che si crea è davvero bellissima. Ed è qui che ci sono gli abbracci più belli » .



In molti l’hanno riconosciuta nella frase della Panella: “Un angelo con i capelli rossi, che è un sergente maggiore”.

« Ho un carattere affettuoso ma anche deciso (ride, ndr) Servono entrambe le cose. Non c’è atrio senza ventricolo e non c’è ventricolo senza atrio. Nell’area critica le due componenti vanno bilanciate. Come un po’ tutto nella vita » .



La riabilitazione permette di stringere rapporti anche stretti.

« Abbiamo sviluppato un percorso unico in Italia. Prendiamo in carico i pazienti a tutto tondo, già prima dell’intervento, sia in fase acuta che per quelli programmati. E poi continuiamo a seguirli tra la terapia intensiva e la cardiochirurgia. Così magari capita anche di conoscere le varie vite, ascoltare racconti, guardare delle foto che vengono mostrate con orgoglio e così via » .

Da dove è cominciato questo percorso?

« L’idea è partita poco prima del Covid. La direzione generale dell’Usl in accordo con i primari e i vari professionisti ha deciso di inserire il fisioterapista in area critica. L’attività è iniziata nella terapia intensiva generale, sviluppando progetti riabilitativi calibrati su ogni paziente, sia per la parte respiratoria che per quella motoria. E poi l’attività si è allargata ai pazienti cardiochirurgici, più la parte ambulatoriale » .