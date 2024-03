MONTEBELLUNA (TREVISO) - Giammaria Roncato sul tetto del mondo. L'atleta dello Sport Life Montebelluna, capitano della nazionale di nuoto ai Trisome Games 2024 che si sono appena conclusi in Turchia, nella staffetta 4 per 200 stile libero ha fatto segnare, assieme ad altri tre atleti, il record mondiale che non veniva battuto da almeno 5 anni. Un risultato che si affianca a quelli prestigiosi di tutti gli atleti montebellunesi e che ha determinato anche i complimenti del presidente della Regione Luca Zaia.

IL TRIBUTO

Che ha applaudito Gianmaria e l'intero gruppo. «Con orgoglio - dice Zaia - festeggiamo il record mondiale conquistato nel nuoto, nella staffetta 4 per 200 stile libero, da Gianmaria Roncato, atleta tesserato con la società Sport Life Onlus Asd di Montebelluna in Turchia ai Trisome Game appena conclusi. E i risultati di Gianmaria non si fermano qui: è salito anche sul secondo gradino del podio nei 50, 100 e 200 metri dorso, e ancora, assieme alla compagna di squadra Martina Villanova ha conquistato il bronzo nella staffetta a 4x100 mista stile libero». Poi Zaia prosegue: «Sul podio veneto troviamo anche Lorenzo Iannetti, altro atleta della Sport Life Montebelluna, che ha conquistato l’argento nella staffetta 4x100 stile libero. Ringrazio Gianmaria, Lorenzo, Martina e tutto lo staff: con il loro esempio ci ricordano ancora una volta che lo sport è un mondo senza barriere in cui tutti con impegno e dedizione possono brillare. Uno spazio di realizzazione personale, inclusione e amicizia. L’augurio che rivolgo a tutti gli atleti che praticano il proprio sport preferito è di continuare in questo cammino con gioia e passione».

L’ALLENATRICE

«Per capire il valore dei risultati basta un dato -spiega l'allenatrice Laura Salvalaggio- Di 10 ragazzi che hanno rappresentato il nuoto per l'Italia in Turchia 5 erano dello Sport Life. Tre di loro sono andati a medaglia e Gianmaria è tornato a casa con sei medaglie. Non solo. È stato nominato capitano della squadra di nuoto della nazionale». Un gruppo, quello di Montebelluna, che si è davvero distinto. «È stata una settimana molto tosta -dice ancora la Salvalaggio- Sono stati tutti molto bravi e determinati». Comprese Eleonora Ostani e Anna Dobnik, che hanno partecipato alle staffette e alle gare individuali con ottimi risultati.