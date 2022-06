TREVISO - L'ultimo ricordo che ha è di alcuni sconosciuti che le suonano alla porta. Poi più nulla. Perché quegli sconosciuti l'hanno narcotizzata e le hanno svaligiato la casa, fuggendo con i gioielli e gli ori di una vita. Un bottino da 40mila euro. Vittima della rapina è Maria Odilia Freitas, una 80enne che abita in una villa di via Montello. I fatti risalgono allo scorso fine settimana e i ladri hanno colpito nel tardo pomeriggio, nella fascia oraria tra le 18 e le 21, approfittando della città svuotata per i primi esodi verso il mare. Ad accorgersi del blitz è stato l'altro inquilino della villa, un 39enne che abita al piano superiore: al suo rientro ha trovato l'anziana in stato confusionale e le stanze sottosopra. I gioielli erano spariti: braccialetti, collane, anelli. E se il valore economico è notevole, quello affettivo lo è ancora di più. Come la donna ha raccontato in lacrime ai negozianti del quartiere e anche ai carabinieri, due giorni dopo il fatto, quando è andata a formalizzare la denuncia.



LE INDAGINI

Sul posto era intervenuta una pattuglia e all'interno della villa sono stati fatti anche i rilievi scientifici per individuare eventuali impronte digitali e altre tracce utili a smascherare i banditi che, pur di agire indisturbati, hanno narcotizzato la donna.

Il sospetto degli inquirenti è che non si tratti delle bande dell'Est abituate ad agire soprattutto di sera e di notte e disposte a tutto pur di ottenere il bottino: anche a ricorrere alla violenza, alle armi e a pesanti minacce. Come era successo lo scorso novembre sul Terraglio per la rapina al petroliere Giancarlo Miotto. Adesso lungo la via l'allerta è massima: «Ci sono altre signore che vivono da sole e che ora hanno paura di trovarsi i ladri in casa» - riferisce la titolare della tabaccheria.



L'ALTRO COLPO

Quello di via Montello non è l'unico grosso colpo messo a segno nei giorni scorsi nel capoluogo e nell'hinterland. Anche una villetta di Paese è stata svaligiata: i malviventi sono scappati con un bottino da 15mila euro tra contanti e gioielli. Un raid andato in scena in piena notte, mentre i proprietari erano in casa. I delinquenti hanno forzato una finestra al piano terra e una volta dentro, hanno frugato dentro armadi e cassetti, senza che le vittime si rendessero conto di nulla. Del furto si sono accorti soltanto la mattina dopo ed è stato un risveglio amarissimo. Non ci sarebbero legami tra i due colpi, stando a quanto emerso finora. E anche in questo caso più che di una banda straniera, potrebbe trattarsi di malviventi locali, che vanno a colpo sicuro, scegliendo in modo accurato i propri bersagli.