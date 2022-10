Entrano in canonica con il piede di porco, rubano e aggrediscono il parroco: arrestate due veneziane incensurate

CASALE SUL SILE - Forzano con un piede di porco la porta della canonica e aggrediscono il parroco che cerca di fermarle, arrestate due donne incensurate. Verso le 17.30 di oggi, 8 ottobre, a Casale sul Sile, i carabinieri hanno arrestato per rapina due donne veneziane incensurate di 51 e 48 anni. Le due, dopo essere entrate all’interno della canonica della parrocchia di S. Maria Assunta forzando la porta con un piede di porco e con un cacciavite, sono state sorprese dal parroco che ha ceracato di bloccarle. Le due donne hanno reagito ed hanno spintonato il parroco torcendogli le dita della mano e poi hanno cercato di fuggire. Alcuni passanti, visto il parapiglia hanno bloccato le fuggitive e subito dopo sono state fermate definitivamente dai carabinieri chiamati dallo stesso prete.

Le donne sono state perquisite e avevano con se la refurtiva: un orologio, due portafogli contenenti 100 euro e documenti d’identità. Anche gli strumenti di effrazione in possesso delle due malfattrici sono stati recuperati e sequestrati. Le arrestate sono state poste ai domiciliari presso le rispettive abitazioni a Marghera e Mestre, in attesa delle successive determinazioni dell'autorità giudiziaria.