CITTADELLA - In cinque anni, dal 2014 al 2019, avrebbero raggirato monsignor Remigio Brusadin, 75 anni, della chiesa di Santa Maria del Carmine per un totale di 480 mila euro. Una fortuna. Il pubblico ministero Giorgio Falcone, titolare delle indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per tre nomadi romeni e il prossimo 10 dicembre saranno davanti al Gup per difendersi dall'accusa di circonvenzione di incapace. Sono Mirela Ciurariu, 40 anni,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati