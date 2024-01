VILLORBA (TREVISO) - Autore di alcune rapine ad anziani trovati per strada, ai quali strappava borsetta o gioielli. Era stato condannato e la condanna a 2 anni di reclusione è diventata definitiva. Rintracciato dai Carabinieri di Treviso un 29enne è stato arrestato e oltre al reato di rapina è stato condannato anche per lesioni personali nelle rapine compiute, rispettivamente, a Villorba e Preganziol nel 2015.



LE INDAGINI

Sempre a Villorba i carabinieri hanno svolto una prolungata attività investigativa e hanno localizzato e arrestato un 51enne di origini milanesi sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso dicembre dal Tribunale del capoluogo lombardo: l’arrestato dovrà espiare 5 anni di reclusione per delitti contro la persona commessi nel 2015 in provincia di Milano. L’uomo, per cercare di sfuggire al debito che aveva con la giustizia, si era trasferito proprio a Villorba dove aveva cominciato una nuova vita, con un nuovo lavoro e nuove amicizie. I militari dell’Arma, nel corso di una serie di controlli incrociati, hanno capito che dietro quel 51enne, che si era ben radicato nel tessuto sociale villorbese, si nascondeva il milanese condannato a 5 anni di reclusione. Sempre a Villorba, in via Pasubio, i militari dell’Arma hanno effettuato una serie di controlli alla viabilità stradale e hanno fermato un 54enne. L’automobilista è stato sottoposto all’esame dell’alcoltest ed è stato riscontrato positivo, con un tasso pari a quasi 1.60 gr./lt, in pratica tre volte tanto rispetto a quanto consentito dalle norme del Codice della strada. Per lui è scattato il ritiro della patente di guida e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.



A CASTELFRANCO

A Castelfranco Veneto i Carabinieri hanno denunciato, invece, un 20enne di origini marocchine che è stato controllato domenica sera, in via Borgo Pieve, nel centro della “Castellana”. Il ragazzo è stato trovato in possesso, senza alcun motivo, di un coltello con una lama lunga 10 centimetri. L’arma bianca è stata sequestrata dai militari dell’Arma. A Treviso, invece, i carabinieri hanno denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool una 26enne di origini russe controllata in viale della Repubblica e riscontrata positiva all’alcoltest con tasso pari a circa 1.30 gr./lt.. Anche per lei è scattato il ritiro della patente di guida.