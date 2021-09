Prosecco, Zaia:«Entro fine anno arriveremo a produrre 700 milioni di bottiglie»

TREVISO - «Siamo la più grande denominazione del mondo e entro fine anno arriveremo a produrre 700 milioni di bottiglie di Prosecco». Lo ha detto la notte scorsa il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della "Vendemmia notturna" presso La Vigna di Sarah a Cozzuolo di Vittorio Veneto (Treviso). Anche per questo motivo «il vigneto del futuro non può più essere quello dei fitofarmaci - ha aggiunto -, è quello del mondo digitale, un vigneto che certifica ambientalmente il processo di produzione. Se non lo facciamo noi, ce lo chiederà il consumatore».

APPROFONDIMENTI TREVISO Chi vincerà la "partita" del prosecco per la tutela... STORIA DEL VINO Prosecco, genesi di un successo: dalle citazioni di Plinio alle... VALDOBBIADENE La vendemmia dell'influencer Canal: al ritmo della hit... GRANDE RISULTATO Il Prosecco spopola in America: +16%. Ed è merito anche della... TREVISO Stefano Zanette, il contadino diventato mister Prosecco

Il governatore è tornato poi sul lungo sentiero che collegherà Vittorio Veneto a Valdobbiadene, quello che si prefigura come «il nostro Santiago de Compostela. Avrà lo street view, sarà accessibile e con spazi di pausa lungo il percorso. Ci saranno anche cartelli che solleciteranno a portare la spazzatura a casa, perché non si va nei luoghi di villeggiatura per lasciare l'immondizia».