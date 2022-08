TREVISO Sette multe per «atti contrari alla pubblica decenza» ai danni delle ragazze che, durante il gay pride di due settimane fa, hanno voluto protestare a favore dell’aborto mostrandosi a seno nudo sulle scalinate del Duomo. Scena che suscitò vivacissime polemiche. Gli investigatori della Digos, esaminando i video registrati nell’occasione, sono riusciti a identificare tutte le protagoniste dell’inaspettato show . E per tutte è stata prevista una sanzione di 102 euro. «La violazione consiste nell’aver messo in atto in luogo pubblico atti contrari alla pubblica decenza mostrando il seno scoperto nel salire la scalinata ed ivi stazionare intonando a mani alzate uno slogan sulla asserita “disponibilità del proprio corpo”» riporta il verbale sottoscritto il 27 luglio. A darne notizia è la pagina Facebook “Non una di meno Treviso” che si schiera in difesa dell e ragazz e multat e . «L’evidente anima maschilista e sessista della questura mistifica l’azione, sessualizzando il nostro corpo nudo, perché è l’unico modo in cui riescono a vederlo» viene scritto nel post di denuncia, puntando il dito contro le forze dell’ordine.

SCINTILLE Quella p rotesta ha tenuto banco per giorni, animando anche la discussione in consiglio comunale . «Intemperanze dal retrogusto disgustoso - ha Roberto Grigoletto durante una seduta a palazzo dei Trecento - e condivido il dispiacere del vicario generale monsignor Brugnotto per i gesti gratuitamente provocatori sul sagrato della c attedrale». Dello stesso avviso si era dimostrato anche Riccardo Barbisan (Lega) che ha anche propo sto una mozione perché il C omune segua da vicino la questione: «Le Femen me le ricordavo diverse. Evidentemente ognuno ha le Femen che si merita». Laconico è stato invece il commento di monsignor Brugnotto, portavoce della Diocesi, che subito dopo l’episodio bollò il tutto come «gesti che si commentano da soli». Agli occhi di molti trevigiani questa è infatti apparsa una provocazione non necessaria, inelegante e soprattutto completamente irrispettosa della sacralità del luogo in cui è stata condotta.