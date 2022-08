A seno nudo davanti al Duomo durante il gay pride, multe salate per 7 donne

TREVISO - Sono state multate per «atti contrari alla pubblica decenza» sette giovani donne appartenenti al movimento «Non una di meno» che, lo scorso 23 luglio, nel corso del gay pride, erano salite sulla gradinata del duomo di Treviso a seno nudo. È la decisione assunta dalla questura sulla base del verbale redatto in quella circostanza dalla Digos. La sanzione è di 102 euro per ciascuna. Sulle modalità e sul tono della manifestazione avevano espresso il loro dissenso sia la diocesi di Treviso sia l'amministrazione comunale.