TREVISO - Un affitto da quasi 30mila euro. 28mila per l'esattezza. Certo, nella vetrina della città. Ma insostenibile anche per un franchising che fa numeri importanti. Tezenis ha detto no e deciso di lasciare la piazza e trovare rifugio nello stabile che fu dello store Stefanel, già da Natale. Un caso eclatante ma che è solo l'emblema della difficoltà diffusa nel centro città a trovare un affitto calmierato. Piazza ricchissima e appetibile, Treviso oggi si sta svuotando: censiti oltre 100 negozi vuoti entro le Mura. Coin, pochi mesi fa, ha minacciato di cercare una nuova sede se i negoziati sull'affitto non fossero andati a buon fine. Poi la vertenza su Bata, che ha chiuso il negozio trevigiano per l'indisponibilità del proprietario a scendere sul canone. Anche Dani, franchising di abbigliamento ha dovuto spostare le vetrine da via XX Settembre (al suo posto ora c'è Pinalli profumeria) e traslocare di fronte alla Loggia. Poi ci sono veri buchi neri: il panificio storico della Pescheria ha lasciato i locali per traslocare in via San Francesco. E quell'angolo non si è mai riempito.