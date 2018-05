Ponte sul Piave chiuso: nove mesi col by-pass

di Elisa Giraud

SUSEGANA - Duecentotrentadue giorni a partire da domani. È il tempo in cui resterà chiuso per restauro lo storico ponte della Priula il cui traffico attraverserà il fiume Piave transitando sul ponte provvisorio. Il conto alla rovescia per l'esecuzione dei lavori sul viadotto monumentale partirà dunque domani, mercoledì 30 maggio.L'ora X scatterà alle 10 quando il ponte centenario verrà chiuso e contemporaneamente sarà aperto quello Bailey, poche centinaia di metri più a monte. Si entra in quella che Anas chiama fase C: risanamento, adeguamento dimensionale e restauro del ponte Priula. Il cronoprogramma prevede la riapertura al traffico il 21 gennaio 2019 e l'ultimazione dei lavori l'8 febbraio. Ieri, nel corso del sopralluogo al quale hanno preso parte Anas, Regione, Provincia e i comuni di Susegana e Nervesa della Battaglia, sia Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato di Anas, che il governatore del Veneto Luca Zaia hanno sottolineato che il restauro era assolutamente necessario e che il ponte provvisorio è l'unica alternativa. «Il ponte Bailey è un'opera provvisoria -ha detto Armani- ma è stato realizzato con tutti i crismi di un'opera definitiva. Ha un piano di monitoraggio che tiene conto del fatto di essere costruito dentro l'alveo del fiume». Armani ha chiarito cosa potrebbe succedere in caso di piene eccezionali del fiume: «Si interverrà prima con il blocco del cantiere e poi della viabilità. Ma il numero dei giorni della riduzione della viabilità sono sicuramente molto ridotti»...