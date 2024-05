Studenti musulmani delle medie esentati dallo studio della Divina Commedia. Gasparri: «Chi viene in Italia si deve integrare, non imporre le sue logiche»

TREVISO - Niente Divina Commedia per due studenti musulmani delle scuole medie. Ad intervenire sul caso è anche il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri: «Chi viene in Italia si deve integrare nel nostro Paese, non imporre le sue logiche. Bene ha fatto il ministro Valditara a proporre l'intensificazione dei corsi di italiano nelle scuole ed a difendere lo studio di Dante. È una vergogna che un insegnante a Treviso abbia esonerato degli studenti stranieri che hanno rifiutato lo studio di Dante perché la sua opera sarebbe ispirata alla nostra religione cristiana».

Gasparri: «A scuola ho studiato Gramsci e Marx»

Entrato sul caso di Treviso durante un appuntamento a Pescara, Gasparri ha poi sottolineato: «Tutto si deve studiare. Io a scuola ho studiato Gramsci e Marx, benché non condividessi assolutamente le loro idee.

Ed a ciascuno sarà capitato di studiare, e bene ha fatto, ogni autore e contenuti di ogni genere, indipendentemente dalle proprie convinzioni personali o dalla condivisione con un determinato filosofo o letterato e con la sua opera».

Il caso di Torino

«Gravissimo poi quello che è accaduto a Torino, con un imam che ha inneggiato alla jihad e ha condotto, in una università, una predicazione intollerabile. Nelle università italiane si ricorda ancora la vergognosa pagina di alcuni docenti sciagurati della Sapienza, che impedirono a Papa Ratzinger di intervenire nell'ateneo capitolino, con una pretesa difesa della laicità - aggiunge - . In un Paese a cui non si è consentito a Ratzinger di parlare, si é tollerato il delirio di un presunto imam, la cui vera natura non è conosciuta. Potrebbe essere collegato anche alle peggiori organizzazioni fondamentaliste. Ho apprezzato la posizione del rettore, ma ancora di più la coraggiosa reazione del ministro Bernini». «Basta ignoranza e fanatismo islamico nel nostro Paese. Rispettiamo la religione di tutti, ma rispettiamo la nostra storia, la nostra religione, la nostra cultura. Quel sedicente imam va attenzionato per capire chi sia. Le nostre università devono garantire il diritto allo studio. Gli estremisti italiani che inneggiando alla Palestina diventano fiancheggiatori del fondamentalismo vanno individuati e messi in condizione di non nuocere a sé stessi ed a tutti gli altri», conclude Gasparri.